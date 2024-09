Académicos brillaron en el décimo concierto de La Academia 2024 y recibieron una gran noticia

El pasado domingo 22 de septiembre, el décimo concierto de La Academia 2024 resultó espectacular, pues los académicos se lucieron interpretando canciones emblemáticas de las películas de Disney. Las actuaciones de Julio Ávila con “Recuérdame”, Isaveli Laina con “Sueña” y Edit Evans con “Bella y Bestia Son” fueron algunas de las más aplaudidas por el público y los críticos.

En este sentido, la crítica Lola Cortés expresó referente a la interpretación de Julio Ávila los siguiente: “Me tomaste de tu mano y me llevaste contigo, con tu voz, con tu interpretación. Creaste la magia. Eres muy grande, niño, eres muy grande”. Por su parte, Arturo López Gavito se dirigió al Productor Creativo y Director de La Academia 2024 y dijo: “Señor Héctor Martínez, equipo de profesores, me pongo de pie por ustedes”.

Además las presentaciones de Brisa Santana, Mario Girón Caro Heredia y Jessy Portillo no se quedaron atrás, por lo que Lola Cortés mencionó: “Creo que tenemos grandes, grandes cantantes. Me encantaría que fuera esta la final. Así estaríamos perfectos”. Sin embargo, no todo fue color de rosa y a la que no le fue del todo bien fue a Mar Lara, quien interpretó “Libre Soy”.

Brandon Valenzuela deja La Academia 2024 por problemas de salud

Cabe señalar que el final del concierto fue sorpresivo, pues no hubo expulsado ya que Brandon Valenzuela, quien no cantó debido a que fue operado de una muela, decidió abandonar el proyecto a través de un video.

Tomo la decisión de retirarme del proyecto. Quiero agradecer a La Academia, a la gente que está atrás de ella, a TV Azteca también, agradecerle por la oportunidad. Estoy muy, muy, muy contento de retirarme con la frente en alto. No me voy triste, que es primero mi salud y quiero mejorarme al 100%.

¿Cuál es el premio que recibirá el ganador de La Academia 2024?

Sin embargo, la sorpresa de la noche fue que el premio para el ganador de esta generación será de 2 millones 250 mil pesos, gracias a que Jaime Camil pondrá 250 mil pesos y Don Ricardo Salinas Pliego un millón de pesos.

La cifra final para el ganador o la ganadora, a reserva de que se quieran sumar quizá más empresarios, la cifra final para él o la ganadora es, hasta este momento, 2 millones 250 mil pesos.

