¡La traición de su cuñado pone a Abraham al borde del divorcio!
Un golpe inesperado dentro de la familia desata una crisis que podría terminar en divorcio.
Lo que parecía un conflicto menor terminó por salirse de control. La traición de su cuñado fue el detonante que llevó a Abraham a enfrentar uno de los momentos más complicados de su vida personal. La confianza se rompió, las discusiones no paran y ahora su matrimonio pende de un hilo. La tensión crece y el futuro de la relación es cada vez más incierto.