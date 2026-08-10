Fernando decidió separarse de Claudia y su familia quedó marcada por esta decisión

Fernando conoció a Claudia cuando ella ya tenía un hijo. Con el paso del tiempo, ambos formaron una familia y tuvieron un hijo juntos. Sin embargo, Fernando tomó una decisión que cambiaría por completo sus vidas: decidió separarse. Ahora, esta historia llega a Acércate a Rocío, donde salen a la luz los conflictos, sentimientos y consecuencias que surgieron después de aquella separación.