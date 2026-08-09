Mi mamá engañó a mi papá con mi suegro | Programa del 8 de agosto 2026

Fernanda, desde que tiene memoria, recuerda a su papá siendo infiel a su mamá y las enormes peleas que se hacían por eso en su casa. Cuando creció, decidió irse a vivir con su novio para ya no estar con su familia. Pero la cosa no termina ahí, pues la mamá ha decidido empezar a salir con el suegro de su hija, generando conflicto.