Mi mamá engañó a mi papá con mi suegro | Programa del 8 de agosto 2026
Fernanda ya no sabe qué más hacer con su mamá. Ahora, Haydee está feliz con el suegro de su hija, pero continúa casada con el padre de Fernanda.
Fernanda, desde que tiene memoria, recuerda a su papá siendo infiel a su mamá y las enormes peleas que se hacían por eso en su casa. Cuando creció, decidió irse a vivir con su novio para ya no estar con su familia. Pero la cosa no termina ahí, pues la mamá ha decidido empezar a salir con el suegro de su hija, generando conflicto.