Una degustación POLÉMICA en MasterChef 24/7, así fueron las reacciones de los jueces a los platillos en el Reto por el Pin del Chef de este lunes
La primera degustación ya dejó consecuencias: un Cocinero carga con el Pin Negro y otros siguen en la pelea por el Pin del Chef.
La competencia se intensifica en MasterChef 24/7 tras la primera degustación de esta noche. Mientras un Cocinero quedó como portador del Pin Negro, otros lograron avanzar y tendrán la oportunidad de continuar luchando por el Pin del Chef.