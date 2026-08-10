¡Claudia descubrió la infidelidad de Felipe y quedó en shock al saber que Vanessa estaba embarazada!
Claudia enfrentó una doble sorpresa al descubrir la infidelidad de Felipe y enterarse de que su amante esperaba un hijo suyo.
Claudia descubrió que Felipe le era infiel, pero la noticia más dolorosa llegó cuando se enteró de que Vanessa estaba embarazada de él. La revelación puso a prueba su relación y provocó una serie de conflictos que cambiaron por completo la vida de los involucrados. Ahora, esta historia llega a Acércate a Rocío, donde Claudia cuenta cómo enfrentó esta inesperada situación y las consecuencias que dejó en su familia.