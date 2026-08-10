¡Mauricio está dispuesto a defender a su hermana sin importar las consecuencias!

Ante todo lo que está sucediendo, Mauricio está decidido a defender a su hermana sin importar las consecuencias. Él tiene muy claro de qué lado está y no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras su familia enfrenta esta complicada situación. Ahora queda la incógnita de hasta dónde será capaz de llegar para protegerla y qué consecuencias podría traer su decisión.