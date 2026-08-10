¡Vanessa asegura que no sabía que Felipe tenía esposa e hijos!
Vanessa revela su versión de una historia marcada por secretos, decisiones inesperadas y una verdad que podría cambiarlo todo.
Vanessa asegura que cuando conoció a Felipe no sabía que él tenía esposa e hijos. Su revelación abre una historia llena de secretos y decisiones inesperadas que terminaron afectando a toda una familia. Ahora, la verdad comienza a salir a la luz y podría cambiar para siempre la relación entre todos los involucrados.