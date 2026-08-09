Programa Completo 8 de agosto de 2026 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana
¡El fin de semana comienza con toda la diversión! Revive Venga la Alegría Fin de Semana de este sábado 8 de agosto y disfruta de todo lo que te encanta.
¿Te perdiste Venga la Alegría Fin de Semana? No te preocupes, por que aquí puedes disfrutar del programa completo del sábado 8 de agosto de 2026. Y más vale que te prepares, pues tuvimos una emisión llena de entretenimiento, juegos, dinámicas, invitados y momentos para disfrutar en familia.