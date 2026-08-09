¿La edad pesa más en las mujeres? Para las mujeres es más difícil envejecer debido a las altas expectativas y los cuerpos irreales
En esta conversación con Magaly Chávez hablamos de las presiones que enfrentan muchas mujeres al cumplir con las expectativas de belleza con el pasar de los años.
Es evidente que a las mujeres se les exige más. Ser más bonitas, más delgadas, más perfectas, y eso es algo imperfecto. Hoy hablamos sobre las expectativas que otros y nosotras mismas ponemos en nuestra apariencia.