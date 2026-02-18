¡La verdad salió a la luz! Alexa se alejó de Gloria por vivir en el exceso y abuso de sustancias
Alexa derrumba las mentiras de su prima Gloria, quien ha tratado de incriminar a Samuel por supuestas actitudes violentas. Alexa cuenta que decidió alejarse de Gloria por la vida de excesos que lleva y detalla un fuerte episodio que vivió con su prima durante una fiesta. El revelador testimonio de Alexa sugiere que Gloria tiene problemas graves de adicciones y violencia. Rocío trata de mostrarle un mejor camino a Gloria.