La dejaron por insoportable | Programa del 15 de abril 2026 de Acércate a Rocío

A la mamá de Ángela la dejó su novio y Ángela asegura que fue por el mal carácter que tiene su mamá, quien revela sentirse diferente y le echa la culpa de su carácter complicado a la menopausia, aunque no ha visto al médico. El exnovio de Catalina confiesa que desde que terminó con ella, ella no ha dejado de rogarle para que regresen. La vecina de Catalina hará una inesperada confesión que pondrá a todos en su lugar.