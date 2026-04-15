¡Que no venda la casa! Pedro no quiere buscar dónde vivir

Pedro, hijo de Catalina, habla sin filtros de la relación amorosa que tiene su mamá. Pedro cree que su mamá se debería dar a respetar y no está de acuerdo en que su mamá venda la casa, porque eso le representaría, a él, una incomodidad de tener qué buscar dónde vivir. Catalina acusa a Gerardo de malos tratos, pero él lo niega y argumenta que el carácter de Catalina es muy complicado.