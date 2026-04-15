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¡Que no venda la casa! Pedro no quiere buscar dónde vivir

Pedro no quiere que su mamá venda la casa donde viven, porque él tendría que buscar un techo y no está dispuesto a pasar incomodidades de ese estilo.

Pedro, hijo de Catalina, habla sin filtros de la relación amorosa que tiene su mamá. Pedro cree que su mamá se debería dar a respetar y no está de acuerdo en que su mamá venda la casa, porque eso le representaría, a él, una incomodidad de tener qué buscar dónde vivir. Catalina acusa a Gerardo de malos tratos, pero él lo niega y argumenta que el carácter de Catalina es muy complicado.

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