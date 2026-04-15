Exatlón México: Alexis Vargas gana el Power Token Varonil de la semana 29 de la novena temporada

Alexis Vargas se ganó el Power Token Varonil de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, la Pesadilla Ninja pudo hacerse con este premio; estas fueron sus primeras palabras:

Soy el ganador de los dos Power Token. La Pesadilla Ninja haciendo de las suyas; el día de hoy salí a querer ganarlo todo, ya tenía bastante tiempo que no me ganaba un premio de estos; ahora somos ricos en el equipo Azul. Rosique mencionó algo ayer: “Hazle caso a las voces que escuches en tu cabeza”, yo desde chico salí a buscar un sueño. Dejé atrás el miedo, de dejar a mis papás desde muy niño, pero di lo mejor de mí y gracias a eso fui campeón panamericano de artes marciales y estoy viviendo un sueño”, declaró Alexis Vargas.

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