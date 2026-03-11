¿La quieren hacer pasar por loca? Alicia fue diagnosticada con TLP, pero no lo acepta
Aunque la diagnosticaron con TLP, Alicia no lo acepta y asegura que su hija le tiene envidia y es una ‘víbora’. ¿Será que la quieren hacer pasar por loca?
Alicia acepta estar enferma y asegura que su hija se aprovecha y la quiere hacer pasar por loca; dice que su hija la odia. Y, como nadie la entiende en su casa, ha tenido que pedir ayuda con sus vecinos. Aunque diagnosticaron a Alicia con TLP, ella niega estar enferma y asegura que Obed es una hija malagradecida. Alicia vive deprimida y pide que se hagan cargo de ella, pues su hija sólo es una ‘víbora’.