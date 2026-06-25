¡La quiso corregir y ahora ella tendría problemas! Alma podría enfrentar a la ley por dejar de darle dinero a su hija para la escuela

Alma, mamá de Fernanda, entra a la clínica de emociones y no tarda en llamar ‘mentirosa’ a Fernanda. Sin embargo, Alma y su esposo podrían enfrentar problemas legales por dejar de pagarle la escuela. Y es que Alma y su esposo trataron de hacer un castigo ejemplar a su hija, pero ahora todo se les podría voltear. Aunque Alma asegura que no tiene problema en aceptar de nuevo en su casa a Fernanda, sí cuestiona la madurez y las decisiones de su hija.