¡Lo estafaron y las quemó en redes sociales! Giovanni acusó a las que contrató para una videollamada
Giovanni contrató a Fernanda para una videollamada, pero lo bloqueó después de hacer el depósito; ¿Quién de los dos podría enfrentar problemas de legales?
Giovanni, cliente de Fernanda y Alondra, entra a la clínica de emociones para explicar cómo le hicieron fraude. Según su versión, lo bloquearon después de hacer un depósito para realizar una videollamada con ellas. Por eso, Giovanni decidió denunciarlas en redes sociales. ¿Giovanni podría sufrir consecuencias legales por ‘quemar’ en redes sociales a Fernanda y a Alondra? ¿Será que Fernanda y Alondra enfrentarán problemas legales por estafar a Giovanni?