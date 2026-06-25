¡Lo estafaron y las quemó en redes sociales! Giovanni acusó a las que contrató para una videollamada

Giovanni, cliente de Fernanda y Alondra, entra a la clínica de emociones para explicar cómo le hicieron fraude. Según su versión, lo bloquearon después de hacer un depósito para realizar una videollamada con ellas. Por eso, Giovanni decidió denunciarlas en redes sociales. ¿Giovanni podría sufrir consecuencias legales por ‘quemar’ en redes sociales a Fernanda y a Alondra? ¿Será que Fernanda y Alondra enfrentarán problemas legales por estafar a Giovanni?