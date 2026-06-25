¡Es una estafadora! Alondra acusa a su amiga de bloquear a sus clientes cuando ya le depositaron
Alondra asegura que su amiga quiso cobrar por videollamadas y ahora la echa de cabeza como estafadora: cobra a sus clientes y después los bloquea.
Alondra, la supuesta amiga de Fernanda, acepta que ella inició en el negocio de las llamadas, pero asegura que Fernanda quiso llevar todo al siguiente nivel haciendo videollamadas. Alondra le pide a Fernanda que no se haga la mustia, pues gracias a ella, tiene dónde vivir y cómo ganar dinero. Además, Alondra acusa a Fernanda de ser una estafadora: contacta a los clientes, le depositan y los bloquea. ¿Realmente serán amigas?