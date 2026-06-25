¡Tiene la reputación por los suelos! Vendieron la imagen de Fernanda y ahora todos la ven como acompañante
Fernanda confió en su amiga y ella la vendió como acompañante; ahora peligran sus estudios, pues nadie le quiere dar empleo formal por la reputación que carga.
La mejor amiga de Fernanda la vendió en redes sociales y ahora sus papás creen que es acompañante. Ahora, Fernanda sólo quiere que su amiga Alondra pague por lo que hizo. Fernanda explica cómo se enteraron sus papás y por qué le quitaron el apoyo económico para seguir estudiando la licenciatura. Fernanda asegura que ya le han cerrado varias puertas porque su cara está por todos lados y su reputación por los suelos.