¡Tiene la reputación por los suelos! Vendieron la imagen de Fernanda y ahora todos la ven como acompañante

La mejor amiga de Fernanda la vendió en redes sociales y ahora sus papás creen que es acompañante. Ahora, Fernanda sólo quiere que su amiga Alondra pague por lo que hizo. Fernanda explica cómo se enteraron sus papás y por qué le quitaron el apoyo económico para seguir estudiando la licenciatura. Fernanda asegura que ya le han cerrado varias puertas porque su cara está por todos lados y su reputación por los suelos.