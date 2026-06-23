¿Se quedarán en la calle? Apareció el papá de Andrés y ahora teme por su patrimonio

Para Andrés, no es justo que después de 25 años, su papá se aparezca sólo para quitarles su patrimonio. Además, asegura que su papá manipuló a su hermano y lo puso en su contra. Andrés vive con su hermano Juan y cuenta que los abandonó desde pequeños y nunca se hizo responsable. Los papás se Juan y Andrés se separaron por infidelidades de su papá y ahora Andrés teme por su patrimonio. ¿Andrés y Juan podrían quedarse en la calle ahora que apareció su papá?