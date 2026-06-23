¿Se quedarán en la calle? Apareció el papá de Andrés y ahora teme por su patrimonio
La mamá de Andrés dejó a su papá por infiel y nunca vio por ellos; ahora, apareció después de 25 años y quiere quedarse con su casa. ¿Podría lograrlo?
Para Andrés, no es justo que después de 25 años, su papá se aparezca sólo para quitarles su patrimonio. Además, asegura que su papá manipuló a su hermano y lo puso en su contra. Andrés vive con su hermano Juan y cuenta que los abandonó desde pequeños y nunca se hizo responsable. Los papás se Juan y Andrés se separaron por infidelidades de su papá y ahora Andrés teme por su patrimonio. ¿Andrés y Juan podrían quedarse en la calle ahora que apareció su papá?