¡Perdió el diente por borracho! Lizbeth derrumba las mentiras de su ex

Lizbeth entra a la clínica de emociones para aclarar que se arrepiente de haberse metido en la relación de Víctor y Lorena, padres de Andrés y Juan. Lizbeth tuvo un hijo con Víctor y, aunque es menor de edad, se hace cargo de los gastos de la casa. Además de confesar que corrió a Víctor de su casa desde hace tiempo, Lizbeth relata que Víctor perdió su diente por andar de borracho. ¿Será que Víctor ha mentido sobre sus supuestos padecimientos del hígado?