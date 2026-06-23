¡Perdió el diente por borracho! Lizbeth derrumba las mentiras de su ex
Además de aclarar cómo Víctor perdió su diente, Lizbeth explica que lo corrió de su casa por andar de borracho y desobligado; se arrepiente de haberlo conocido.
Lizbeth entra a la clínica de emociones para aclarar que se arrepiente de haberse metido en la relación de Víctor y Lorena, padres de Andrés y Juan. Lizbeth tuvo un hijo con Víctor y, aunque es menor de edad, se hace cargo de los gastos de la casa. Además de confesar que corrió a Víctor de su casa desde hace tiempo, Lizbeth relata que Víctor perdió su diente por andar de borracho. ¿Será que Víctor ha mentido sobre sus supuestos padecimientos del hígado?