¿Hijo ejemplar? Juan está decidido a vender la casa para ayudar a su papá

Juan, hijo de Víctor y hermano de Andrés, no niega que su papá haya cometido errores, pero se siente conmovido al verlo derrotado; asegura que nunca es tarde para volver a empezar. Además, Juan revela que está dispuesto a vender la casa donde vive con tal de ayudar a su papá y le pide a Andrés que no tome un papel que no le corresponde, pues sólo es su hermano. ¿Será que Juan ya pudo perdonar a su padre?