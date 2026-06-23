¡Los corre para su bien! Víctor quiere vender la casa donde viven sus hijos
Víctor necesita dinero para tratarse el hígado, aunque sigue tomando cerveza, y quiere vender la casa donde viven los hijos que abandonó hace más de 25 años.
Víctor, el papá biológico de Andrés, sabe que hizo mal al abandonar a su familia, pero quiere que entiendan sus razones. Ahora, Víctor quiere recuperar su casa porque necesita dinero para su tratamiento de hígado. Advierte a sus hijos que deberán buscar dónde vivir porque la casa, legalmente, es suya. ¿Será? Después de escuchar a los especialistas de la clínica de emociones, Víctor revela que nunca se divorció de la mamá de Andrés, aunque sí formó una nueva familia. Ahora que Víctor dice padecer del hígado, Rocío le cuestiona sobre una deuda por comprar cervezas... ¿podría beber padeciendo del hígado?