¡Tomaba y la lastimaba! La hermana de Verónica padeció de todo viviendo con Víctor

Mientras Víctor niega conocer a Verónica, su excuñada, ella entra a la clínica de emociones para revelar cómo Víctor violentaba a Lorena, mamá de Andrés y Juan. Verónica cuenta que su hermana era la que mantenía a la familia, pues Víctor bebía y la violentaba cada que podía. Aunque las mentiras de Víctor se derrumban una a una, él se mantiene firme en sus ‘verdades’. ¿Hasta dónde llegará Víctor con sus mentiras, vicios y malos hábitos?