¡Todo por la menopausia! Ángela está harta del mal carácter de su mamá

A la mamá de Ángela la cortó su novio porque ni él soportó sus cambios de humor y calores por su edad; ahora hasta quiere vender la casa donde viven sólo para desquitarse. ¡Ángela asegura que su mamá la odia! Ángela vive con su hermano y su mamá vivía con su parejas; todo iba bien hasta que su mamá quiso regresar después de que la dejaron. Ángela asegura que cortaron a su mamá porque su humor es insoportable. Además, según Ángela, su mamá les heredó en vida, por lo que Ángela quisiera sacarla de su casa. ¿Ángela debería ser más empática?