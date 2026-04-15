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¡Todo por la menopausia! Ángela está harta del mal carácter de su mamá

Ángela asegura que a su mamá la dejaron por tener un carácter insoportable derivado de la menopausia y lo peor... ¡viven juntas! ¿Ángela debería entenderla?

A la mamá de Ángela la cortó su novio porque ni él soportó sus cambios de humor y calores por su edad; ahora hasta quiere vender la casa donde viven sólo para desquitarse. ¡Ángela asegura que su mamá la odia! Ángela vive con su hermano y su mamá vivía con su parejas; todo iba bien hasta que su mamá quiso regresar después de que la dejaron. Ángela asegura que cortaron a su mamá porque su humor es insoportable. Además, según Ángela, su mamá les heredó en vida, por lo que Ángela quisiera sacarla de su casa. ¿Ángela debería ser más empática?

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