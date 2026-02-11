¡Le da hasta con la cuchara! Aniss justifica malos tratos para el hijo de Javier con el fin de educarlo

Aniss asegura que sólo se ha dedicado a ser una buena madre para el hijo de Javier y le molesta que ese ‘muchachito’ manipule las cosas para hacerla quedar mal. Aniss advierte que Pilar no tiene derecho a levantarle falsos y no está dispuesta a permitir que anden diciendo que Aniss maltrata al hijo de Javier. Aniss niega categóricamente reprender al hijo de Javier con una cuchara, pero luego de que Rocío advierte tener pruebas de la violencia, Aniss justifica sus acciones diciendo que es para educarlo.