Bertha sufre al saber del infierno que vive su nieto en casa de Aniss y Javier, su padre

Bertha, la mamá de Pilar, llega muy molesta a la clínica de emociones tras escuchar todo lo que Aniss le hace al hijo de Pilar. Bertha confiesa que sufre cada que se entera que su nieto es maltratado en casa de Javier y Aniss, pues él le ha pedido auxilio. ¿Cómo podría ayudar Bertha a su hija Pilar para recuperar a su nieto?