¡Brenda quiere que su mamá cuide a sus hijos porque ya está acostumbrada a criar!
Brenda quiere que su mamá cuide a sus hijos como lo hizo con los de su hermana Leticia; total, ya está acostumbrada. Entonces, ¿para qué tuvo hijos Brenda?
La mamá de Brenda le reclama por no hacerse cargo de sus hijos, pero se le olvida que ella fue una madre ausente. Ahora, le pide que cuide a sus hijos, como lo hizo con los de su hermana Leticia. Lo que Brenda pierde de vista es que su hermana es la que mantiene a sus hijos. Además de todo, Brenda culpa a su mamá de que los haya abandonado a su papá. Sonia le reclama a Brenda que tuvo hijos a ‘lo tonto’.