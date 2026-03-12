¡Brenda quiere que su mamá cuide a sus hijos porque ya está acostumbrada a criar!

La mamá de Brenda le reclama por no hacerse cargo de sus hijos, pero se le olvida que ella fue una madre ausente. Ahora, le pide que cuide a sus hijos, como lo hizo con los de su hermana Leticia. Lo que Brenda pierde de vista es que su hermana es la que mantiene a sus hijos. Además de todo, Brenda culpa a su mamá de que los haya abandonado a su papá. Sonia le reclama a Brenda que tuvo hijos a ‘lo tonto’.