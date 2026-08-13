¡Brisa está decidida a recuperar su dinero y no piensa quedarse de brazos cruzados!
Brisa busca recuperar lo que le pertenece y está dispuesta a hacer todo lo necesario para conseguirlo.
Brisa está decidida a recuperar su dinero y no piensa quedarse de brazos cruzados. Ante la situación que enfrenta, asegura estar dispuesta a luchar por lo que considera suyo y encontrar una solución para recuperar aquello que le corresponde. Ahora, su determinación podría provocar nuevos enfrentamientos y poner a prueba las relaciones entre los involucrados.