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¡Brisa está decidida a recuperar su dinero y no piensa quedarse de brazos cruzados!

Brisa busca recuperar lo que le pertenece y está dispuesta a hacer todo lo necesario para conseguirlo.

Brisa está decidida a recuperar su dinero y no piensa quedarse de brazos cruzados. Ante la situación que enfrenta, asegura estar dispuesta a luchar por lo que considera suyo y encontrar una solución para recuperar aquello que le corresponde. Ahora, su determinación podría provocar nuevos enfrentamientos y poner a prueba las relaciones entre los involucrados.

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