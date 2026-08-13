Los equipos rojo y amarillo responden a las acusaciones de trampa hechas por Ramahá en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero le comentó a la Chef Zahie Téllez que no se respetaron las reglas con las preparaciones del equipo liderado por Flor
Tras las declaraciones de Ramahá frente a la Chef Zahie Téllez en las que aseguró que no se respetaron las reglas con las preparaciones del equipo liderado por Flor en la pasada gala del 12 de agosto, los integrantes de los grupos rojo y amarillo hablaron sobre las acusaciones de trampa en el Mundo MasterChef.