¡Dana ya tiene su propia familia, pero su papá continúa apoyándola económicamente!

Dana ya tiene una hija y ha construido su propia vida junto a su pareja. Sin embargo, su papá continúa apoyándola económicamente, pues asegura que la pareja de su hija no cuenta con los recursos suficientes para cubrir las necesidades de la familia. Esta situación genera cuestionamientos sobre hasta dónde debe llegar el apoyo de un padre cuando los hijos ya han formado su propio hogar.