¡Norma quiere recuperar la vivienda donde actualmente vive Dana!
La petición de Norma desata un nuevo conflicto familiar y pone en riesgo la estabilidad de Dana y su hija.
Norma quiere recuperar la vivienda en la que actualmente vive Dana, una decisión que desata un nuevo conflicto dentro de la familia. Mientras Dana ha construido ahí su vida junto a su hija, ahora enfrenta la posibilidad de tener que dejar el lugar. La situación abre nuevos cuestionamientos sobre el apoyo familiar, los límites y las responsabilidades que existen entre ellas.