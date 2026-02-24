¡La echó de cabeza! Carmen revela que Teresa mintió para pedir prestado

Carmen llega a la clínica de emociones para echar de cabeza a Teresa, quien aseguraba que habían salido de viaje con dinero prestado. En realidad, Teresa pidió cinco mil pesos para irse a Acapulco con Carmen, pero ese dinero se lo dio a su hijo, el hermano de Armando. Ahora, Armando no se guarda nada y le reclama fuerte a su mamá, pues por su culpa, la esposa de Armando está pagando los platos rotos.