¡Meten a la ex en su casa! Claudia quiere que su esposo se comporte como un hombre casado

Claudia dice que Rosa le quiere enseñar a ser buena esposa, pero lo único que hace es humillarla todos los días; Rosa dice que Claudia es insegura, pero cualquier mujer se sentiría incómoda con la ex metida en su casa. ¡Claudia sólo quiere que su esposo se comporte como un hombre casado! Claudia se casó muy joven y muy enamorada; se sentía muy feliz hasta que comenzaron las humillaciones.