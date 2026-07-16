¡Ni con su mamá ni con su esposa! Javier se siente abrumado de los pleitos en casa

Javier entra a la clínica de emociones para explicar por qué no pone límites a su mamá y a su ex. Confiesa que se siente agredido por su mamá y por Clauda, su actual pareja. Javier niega que su mamá lo domine y le pide a Claudia que no escuche todo lo que le dice su mamá. Mientras tanto, Rosa asegura que Claudia no ha madurado y no sabe hacer ninguna labor doméstica. ¿Será que Javier tiene que poner límites par atener una relación sana con Claudia? ¿Por qué Javier permite que su mamá invite a su ex a su casa?