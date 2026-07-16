¡Si quisiera, se lo quito! María asegura que ya no quiere nada con Javier. ¿Será?

María asegura que no quiere regresar con Javier y asegura que Claudia está obsesionada con ella. María le pide a Claudia que deje de verla como competencia; si Claudia no confía en su marido, no es problema de María. Además, María dice que si quisiera, ya se lo hubiera quitado. Javier terminó con María desde hace muchos años y asegura que mantienen una relación de respeto, aunque le sigue diciendo ‘suegra’ a Rosa. ¿En verdad María ya no quiere nada con Javier?