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¡Se acabaron las mentiras! Luis ventila videos muy comprometedores de su hijo

Luis asegura que desde que su esposa empezó a meter a su exnuera en su casa, comenzaron los problemas. ¡Ventilará un video que pondrá a todos en su lugar!

Luis, papá de Javier, lleva 34 años casado con Rosa y revela que está muy molesto con Rosa porque se mete mucho en el matrimonio de su hijo Javier. Luis cuenta cómo se desarrolló su historia con Rosa y detalla que sus problemas actuales comenzaron cuando Rosa empezó a meter a María en su casa, donde viven su hijo Javier y su esposa Claudia. Luis destapará unas fotos muy comprometedoras de su hijo Javier con María. ¿Saldrá la verdad a la luz?

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