¡Hasta el agua se le quema! Rosa da consejos a Claudia, pero los confunde con ataques
Para Rosa, su única nuera es María, la ex de su hijo, pues la conoció antes que a Claudia, su actual y verdadera nuera. ¿Por qué no la acepta y no la respeta?
Rosa no entiende por qué su hijo se quiere endeudar comprando otra casa si ya tiene una, la de Rosa. Además, asegura que su nuera Claudia confunde consejos con ataques, pues todo se lo toma personal. Por otro lado, Rosa se queja de que no puede invitar a María a su casa porque a Claudia le dan celos. ¿Por qué Rosa aún le dice nuera a María? Para Rosa, María siempre será su nuera porque la conoció antes que a Claudia, la actual esposa de su hijo.