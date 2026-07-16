Mi suegra prefiere a la otra | Programa del 16 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Claudia se queja de cómo la trata su suegra y de que mete en su casa a la ex de su esposo, pero Rosa dice que sólo quiere enseñarle a Claudia a ser una buena esposa. María asegura que ya no quiere nada con Javier, pero su exsuegro ventilará unos videos que pondrán a cada uno en el lugar que merece.