Claudia revela que tiene miedo de la ex de Saúl, porque ‘le quitó' al marido

Claudia, la amante de Saúl, se presenta en la clínica de emociones y Bertha, como era de esperarse la recibe con insultos y más. Claudia asegura que cuando inició su relación con Saúl, no sabía que estaba casado con Bertha. Ahora, Claudia denuncia que tiene miedo de que le Bertha le haga daño. ¿Tendrá futuro su relación?