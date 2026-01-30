Claudia revela que tiene miedo de la ex de Saúl, porque ‘le quitó' al marido
Según Claudia, comenzó su relación amorosa con Saúl sin saber que él estaba casado con Bertha, de quien asegura, tiene miedo de que le haga daño.
Claudia, la amante de Saúl, se presenta en la clínica de emociones y Bertha, como era de esperarse la recibe con insultos y más. Claudia asegura que cuando inició su relación con Saúl, no sabía que estaba casado con Bertha. Ahora, Claudia denuncia que tiene miedo de que le Bertha le haga daño. ¿Tendrá futuro su relación?