¡Lo metió a terapia escondidas! Concha se preocupó por su nieto y se hizo cargo de su salud mental

Doña Concha entra a la clínica de emociones para confesar que está preocupada por su nieto porque lo ha visto muy triste y deprimido. Al enterarse que su nieto no llevaba bien el duelo de su madre, decidió pagarle terapia sin contarle a su papá. ¿Por qué no le quiso contar nada? Al parecer, Esteban está muy ocupado con Dafne y está descuidando a su hijo. ¿Será buena idea que Doña Concha recibiera a su nieto en su casa?