¡Lo metió a terapia escondidas! Concha se preocupó por su nieto y se hizo cargo de su salud mental
Doña Concha notó que su nieto estaba muy deprimido tras perder a su madre y decidió meterlo a terapia... ¿por qué lo hizo a escondidas de su padre?
Doña Concha entra a la clínica de emociones para confesar que está preocupada por su nieto porque lo ha visto muy triste y deprimido. Al enterarse que su nieto no llevaba bien el duelo de su madre, decidió pagarle terapia sin contarle a su papá. ¿Por qué no le quiso contar nada? Al parecer, Esteban está muy ocupado con Dafne y está descuidando a su hijo. ¿Será buena idea que Doña Concha recibiera a su nieto en su casa?