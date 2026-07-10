¡Quiere a los dos! Esteban no quiere elegir entre su hijo y Dafne, su nueva pareja
El hijo de Esteban no acepta su relación con Dafne, pero él no quiere elegir entre Dafne y su hijo. ¿Esteban no supo manejar la situación con su hijo?
Esteban dice que Dafne y Edson tienen la misma importancia para él; no podría decidir por alguno de los dos. Esteban le pide a Edson que entienda que tiene derecho de tener pareja y Dafne lo único que hace es apoyarlos. ¡No se merece que Esteban la trate mal! Esteban entiende la actitud que ha tomado Edson tras perder a su madre, pero tampoco ha sido fácil para él. ¿Esteban debía preparar a Edson para conocer a Dafne?