¡Quiere a los dos! Esteban no quiere elegir entre su hijo y Dafne, su nueva pareja

Esteban dice que Dafne y Edson tienen la misma importancia para él; no podría decidir por alguno de los dos. Esteban le pide a Edson que entienda que tiene derecho de tener pareja y Dafne lo único que hace es apoyarlos. ¡No se merece que Esteban la trate mal! Esteban entiende la actitud que ha tomado Edson tras perder a su madre, pero tampoco ha sido fácil para él. ¿Esteban debía preparar a Edson para conocer a Dafne?