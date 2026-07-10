¡No quiere ser su mamá! Dafne revela que el hijo de su pareja cree que ella quiere ocupar el lugar de su mamá

Dafne sólo quiere que Edson deje de chantajearla a costa de la felicidad de su papá y advierte que no quiere reemplazar el lugar de nadie, pero Edson no lo entiende. Los problemas comenzaron cuando Dafne comenzó a vivir con su pareja, el papá de Edson. Dafne estuvo casada y después de su divorcio comenzó su relación con Esteban, a quien conoció en redes sociales.