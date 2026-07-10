¡No quiere ser su mamá! Dafne revela que el hijo de su pareja cree que ella quiere ocupar el lugar de su mamá
La relación de Dafne y Esteban marchaba sobre ruedas, hasta que conoció el hijo de Esteban. ¿Edson entenderá que Dafne no quiere ocupar el lugar de su mamá?
Dafne sólo quiere que Edson deje de chantajearla a costa de la felicidad de su papá y advierte que no quiere reemplazar el lugar de nadie, pero Edson no lo entiende. Los problemas comenzaron cuando Dafne comenzó a vivir con su pareja, el papá de Edson. Dafne estuvo casada y después de su divorcio comenzó su relación con Esteban, a quien conoció en redes sociales.