¡Edson no quiere una madrastra y ya hizo algo al respecto!

Edson advierte que ninguna mujer le podrá quitar el lugar a su mamá; aún no ha pasado tanto tiempo desde que murió su madre y su papá ya metió a otra mujer a su casa. Edson entiende que todos quieren ser felices, pero ¿quién piensa en la felicidad de Edson? Edson está muy incómodo con la situación, pero no lo ha hablado con su papá porque no tiene tiempo para él. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar el papá de Edson para tener una nueva pareja? ¡Ojo que Edson ha amenazado a Dafne, la novia de su papá!