¡Es un chantajista! El hermano de Diana la chantajea porque no quiere tener una madrastra

Diana, hija de Esteban y hermana de Edson, sí aprueba la relación de su papá con Dafne pues ella siempre ha ido buena con ella. Incluso, Diana cuenta que Edson ha tratado de chantajearla emocionalmente, pero no lo ha logrado. Con las actitudes de Edson, Dafne tiene miedo de seguir su relación con Esteban. ¿La única solución es dejar que Edson se salga con la suya?