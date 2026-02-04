¡No le avisaron! Cristina se enteró que estaba divorciada después de que falleció su supuesto esposo
Cristina desalojó del departamento de su esposo a Nancy, a quien llama ‘la amante'; pero Rocío le notifica que Jorge, en realidad, se divorció de ella antes de morir.
Cristina asegura que cuando Jorge falleció, ella aún estaba casada con Jorge; sin embargo, Rocío le notifica que tiene otros datos. Ahora, Cristina se entera que, en realidad, su matrimonio se disolvió antes de que Jorge falleciera. Cristina estaba segura de que tenía derecho a la pensión y a las propiedades de Jorge, pero después de escuchar al especialista de la clínica de emociones, se entera que podría tener problemas con la ley por haber desalojado a Nancy, la que queda como concubina de Jorge. ¿Qué postura tomará Cristina ante las recientes y desdichadas noticias?