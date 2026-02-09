¿Son unos cerdos? La hija de Daniel lo juzga por meterse con la amiga de su mamá

¿Daniel podría tener consecuencias legales por besuquearse con la mejor amiga de su esposa? Daniel quiere que su hija entienda que su mamá no tiene ninguna posibilidad de vivir y quiere que recuerde que él nunca le ha fallado a su esposa y que siempre ha estado al pie del cañón, pero Daniel se siente joven y con el derecho de rehacer su vida con otra mujer. La hija de Daniel lo sorprendió besándose con la mejor amiga de su mamá, pero ¿será que él quería que los cacharan?