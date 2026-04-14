¿Amor o interés? ¡La amiga de Sofía se convertirá en su madrastra!

La amiga de Sofía entró con buenas intenciones a su casa, pero terminó metiéndose con su papá. Sofía asegura que su amiga no siente amor por su papá; sólo está con él por interés. Sofía se siente frustrada por la relación que tiene su amiga con su papá, pues se conocieron desde la preparatoria y los padres de las dos se llevaban muy bien. La mamá de Sofía condenó la relación de su papá con su amiga y decidió irse de la casa, pues él tenía planes de llevarla a vivir con ellos. ¿Cómo podría afectar a Sofía esta polémica relación?