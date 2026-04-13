Le quieren colgar el milagrito | Programa del 13 de abril 2026 de Acércate a Rocío

Al hijo de Luz le quieren colgar un milagrito, pero Salvador le exige que deje de esconder a su hijo para que se haga responsable del bebé de su hija Melani. Melani quiere que Donovan responda, pero no lo quiere obligar. Por su parte, Donovan cree en Melani y está molesto con su mamá, pues por intuición, no le permite hacerse responsable del bebé. Una persona clava hará una fuerte confesión que pondrá las cosas en su lugar.