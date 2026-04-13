Le quieren colgar el milagrito | Programa del 13 de abril 2026 de Acércate a Rocío
Melani quiere que Donovan reconozca a su bebé, pero la mamá de él se opone por los rumores de Melani. ¿Quién deberá responder por el hijo de Melani?
Al hijo de Luz le quieren colgar un milagrito, pero Salvador le exige que deje de esconder a su hijo para que se haga responsable del bebé de su hija Melani. Melani quiere que Donovan responda, pero no lo quiere obligar. Por su parte, Donovan cree en Melani y está molesto con su mamá, pues por intuición, no le permite hacerse responsable del bebé. Una persona clava hará una fuerte confesión que pondrá las cosas en su lugar.