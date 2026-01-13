inklusion logo Sitio accesible
¿Y ahora? David le dio los negocios de comida de su mamá a su pareja porque él no los podía atender

Como David no tiene tiempo de atender los negocios que su mamá tuvo que suspender por salud, se los dio a trabajar a su pareja, quien ya se los apropió.

La mamá de David piensa que él no la apoya para recuperar su negocio de comida, pero él también quiere respetar a la mamá de su hijo, pues ella lo trabajó durante todo un año. Ahora, David se siente entre la espada y la pared, pues tampoco puede correr a su cuñada de su otro negocio porque también lo ha trabajado. David asegura que ha tomado las decisiones pensando en el bienestar de su familia. ¿Debió ver únicamente por su mamá?

